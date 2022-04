UNA wint derby van Gemert na geweldige eerste helft

UNA-coach Harrie Gommans begon aan de wedstrijd met een tactisch plan om koploper Gemert af te stoppen. Topscorer Serhat Koç zat op de bank en nummer tien Brian Boogers speelde in de spits. De Gemertse verdediging had geen antwoord op de steeds uitzakkende Boogers. Hij maakte dan ook al vroeg de 0-1. Eerst redde Gemert-doelman Tielemans nog een kopbal, maar in de rebound scoorde Boogers simpel. Na 25 minuten werd het zelfs 0-2. UNA kreeg een penalty na een overtreding op Sten Senders. Wederom was het Boogers die raak schoot.

In het restant van de eerste helft kregen UNA nog een aantal enorme kansen, maar scoorde niet en liet daarmee Gemert nog in leven. De ploeg van trainer Reinald Boeren ging in de tweede helft wat hoger druk zetten en dat leverde resultaat op. Eerst leek Gemert nog een penalty te krijgen, maar de overtreding werd gemaakt op Joost Habraken terwijl de aanvoerder in buitenspelpositie stond. Niet veel later viel er toch een doelpunt. Willem den Dekker maakte de 1-2 na een slimme inworp van Ralf Kemper.