UNA zit op dood spoor, tweede nederlaag op rij voor Zeelsternaren

ZATERDAGVOETBAL Derde zege op rij voor Rood-Wit V; De Braak onderuit in doelpunt­rijk duel

Het zaterdagteam van Rood-Wit V won in 4F voor de derde keer op rij, ditmaal met 0-1 in Tilburg bij Willem II. De Braak kon in 3A geen goed vervolg geven aan de verrassende 2-1 zege op koploper ESA. De Helmondse ploeg verloor in Ede met 5-3 van mede-laagvlieger Blauw-Geel’38.