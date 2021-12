Underdog of niet: Gemert oefent gewoon op penalty's voor bekerduel met eredivisionist ADO

Voor de tweede keer in iets meer dan drie jaar staat Gemert aanstaande dinsdag tegenover een profclub in de KNVB-beker. In september 2018 werd met 0-4 verloren van Feyenoord, dinsdagavond is eerste divisionist ADO den Haag de tegenstander.

Echte Gemertenaar Kees Brugmans (29) was er tegen Feyenoord al bij en speelt nu nog steeds bij de zwart-witten. De multifunctionele verdediger zag dat zijn team in voorbereiding op het treffen met ADO den Haag ondanks de coronamaatregelen mocht doortrainen.

,,Je bent gewend dat de lampen langs alle velden branden en er veel mensen rond lopen, maar dat was nu niet”, aldus Brugmans. ,,Nu was het donker en was er één terreinknecht.” Ondanks dat er gewoon getraind werd, konden ze bij Gemert toch niet aan alle maatregelen ontsnappen. ,,We zitten verdeeld over twee kleedkamers en we moeten ook anderhalve meter afstand houden. Dat is wel raar want nu komt het voor dat je iemand de hele training niet spreekt. Ik heb bijvoorbeeld een goede band met Bram (Jacobs, red.). Hij zit normaal gesproken tegenover me en dan lachen we met elkaar. Nu zat hij in een andere kleedkamer. Het is jammer dat dat soort sociale dingen wegvallen, maar ik ben heel blij dat we gewoon door mochten trainen. Thuis zitten is nog veel erger.”

Quote Iedereen mocht gewoon een penalty nemen. Ik weet eigenlijk niet of de trainer al een lijstje heeft Kees Brugmans

Veel ervaring

Waar Gemert de ploeg uit Den Haag altijd op tv kan zien, zullen de zwart-witten voor de Hagenezen minder bekend zijn. Wat kan ADO eigenlijk van Gemert verwachten? ,,We hebben dit seizoen echt laten zien dat we een team zijn. We staan sterk en we hebben veel ervaring in ons team.” Het zal de ploeg van Ruud Brood ook niet zijn ontgaan dat Gemert als enige in de vier hoogste divisies nog niet heeft verloren, toch denkt Brugmans dat het heel lastig gaat worden voor de Gemertenaren. ,,Uiteindelijk zijn zij beter. Maar we hopen dat zij een mindere dag hebben en wij een goede. We zullen waarschijnlijk wat meer inzakken dan normaal, maar dat we het moeten hebben van snelle omschakelingen zal niet veranderen.”

Gisteren trainde Gemert voor het laatst in aanloop naar de bekerkraker. Als afsluiting werden er nog penalty's genomen door de selectiespelers en Brugmans faalde niet van elf meter. Beslissend voor een eventueel lijstje was het niet: ,,Iedereen mocht gewoon een penalty nemen. Ik weet eigenlijk niet of de trainer al een lijstje heeft, maar als het zover komt, ben ik klaar om de verantwoordelijkheid te nemen", lacht Brugmans.