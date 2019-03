Unitas’59 aast op sterk slot: ‘We spelen een klasse te laag’

In de periode 2006-2010 was Unitas’59 al eens vier seizoenen tweedeklasser. Middenvelder Richard Hermans (28) maakte het laatste jaar mee. ,,Ik keerde als 18-jarige terug van Helmond Sport, maar door het vertrek van veel spelers degradeerden we.” Nadat Unitas’59 vier jaar later afzakte naar de vierde klasse, behaalde de ploeg in 2017 glansrijk en ongeslagen het kampioenschap. Hermans: ,,We hoopten direct door te stoten naar de tweede klasse. Maar het niveau in de derde klasse bleek een stuk hoger te liggen, teams verdedigen compacter.”