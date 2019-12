Unitas’59, RPC en PSV bekeren verder

districtsbeker zuid 1Het werd een mooie avond voor Unitas’59, RPC en de amateurs van PSV. De drie ploegen overwinteren in de beker. PSV had daar strafschoppen voor nodig.

Woudrichem – Unitas’59 2-3.

Derdeklasser Unitas’59 was tweedeklasser Woudrichem de baas. De Eindhovenaren kwamen in de openingsfase op voorsprong door een doelpunt van Max Leidelmeijer. Tien minuten later kwam de thuisploeg op gelijke hoogte, maar Unitas’59 kwam nog voor rust via Job Vink op 1-2, terwijl Woudrichem na een rode kaart met een man minder verder moest. Antoni Forner Cuenca maakte na tien minuten in de tweede helft 1-3 voor Unitas’59. Via een strafschop kwam Woudrichem nog terug tot 2-3, maar dat verhinderde niet dat de bezoekers verder bekeren.

RPC – Rood-Wit V 1-0.

Het bekerduel tussen de hoogvlieger in de derde klasse en laagvlieger van een niveau hoger werd vanwege de verhuizing van RPC in Veldhoven afgewerkt. Op sportpark de Korze trok RPC met minimaal verschil aan het langste eind. Voor rust was de wedstrijd zonder veel hoogtepunten te kennen in balans. Na een uur spelen moest Rood-Wit V na een rode kaart voor Daan Verbeek met tien man verder. Piet Rombouts zorgde vijf minuten voor tijd voor de enige goal van de wedstrijd, 1-0.

SBC – PSV (wns) 2-2.