Unitas’59 bezorgt Bladella flinke zeperd; koploper RPC loopt uit

Unitas’59 - Bladella 5-1. De eerste tien minuten kon Bladella domineren, daarna heerste de thuisploeg op alle fronten. Bij de rust was de stand 2-0 door doelpunten van Dominic Drijver en Nick Meeuwissen. Na de 3-0 door Meeuwissen mocht Bladella veel balbezit hebben, maar de counters van de thuisploeg waren zeer effectief. Invaller Antonio Balta scoorde daaruit twee keer. Bladella kwam van de hatelijke nul af door een eigen doelpunt van Unitas’59.

Dommelen - RPC 1-3. RPC zag de voorsprong op Bladella groeien. De achtervolger verloor bij Unitas’59 terwijl de koploper won bij Dommelen. Halverwege was het nog 0-0, maar na zes minuten in de tweede helft was de wedstrijd gespeeld. Mark Werts, Emiel van der Steen en Sidney Gakpo zorgden voor een 0-3 voorsprong. Joshua dos Santos tekende namens Dommelen nog voor 1-3.

Wilhelmina Boys - SBC 0-1. SBC had aan een goal genoeg om de uitwedstrijd bij Wilhelmina Boys winnend af te sluiten. Daarvoor moesten de bezoekers wachten tot een minuut voor het einde van de wedstrijd. Dirk van Eck bezorgde zijn ploeg de drie punten door 0-1 te maken.

Reusel Sport - Budel 2-1. Reusel Sport won voor het eerst in vier wedstrijden. Budel was het slachtoffer. Wout Vosters zette de thuisploeg na negen minuten spelen op voorsprong. Dirk de Koning verdubbelde de score in de tweede helft. Youri Bogers maakte in de laatste minuut de 2-1, maar de voorsprong van Reusel Sport kwam niet meer in gevaar.

Hoogeloon - Hapert 1-1. De derby tussen Hoogeloon en Hapert eindigde onbeslist. Het werd 1-1 in de matige burenruzie. Na een half uur spelen kwam Hoogeloon op voorsprong door een goal van Luuk van den Broek. Twintig minuten voor tijd zorgde Thom Lauwers voor de gelijkmaker en daar bleef het bij.

PSV - Gestel 4-2. PSV won zonder al te veel moeite van Gestel. Halverwege was het 1-0 door een goal van Jimmey Granviel. Na de pauze maakte Mike Hovestadt 2-0 en zorgde Youssif Al-Anany voor 3-0. Daarna kwam Gestel terug tot 3-2 via goals van Rheda El Bekkali en Burak Özdemir, voordat Granviel met zijn tweede van de middag voor 4-2 zorgde.

DBS - Nijnsel 4-2. Halverwege was het al 3-0 voor DBS. Bryan Ge, Cemsu Kartal en Djes Koekendorp scoorden namens de thuisploeg. In de tweede helft kwam DBS via Pim Messing op 4-0, voordat Rick van der Vleuten en Stefan Hulsen wat terugdeden namens Nijnsel; 4-2.