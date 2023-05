Unitas’59 laat kans op lijfsbehoud glippen, Wilhelmina Boys mag zich opmaken voor toetje

Scheids­rech­ter krijgt duw en staakt na afkoelings­pe­ri­o­de en twee rode kaarten duel tussen ZSV en EHC

Het duel tussen ZSV en EHC in de eerste klasse C is zondagmiddag na 69 minuten definitief gestaakt. Bij een stand van 0-0 dirigeerde de scheidsrechter de spelers voor een tweede keer naar binnen. Eerder werd al een afkoelingsperiode ingelast, toen de arbiter na het geven van een strafschop werd belaagd door spelers van EHC.