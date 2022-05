Vader en zoon Weijers volgend seizoen weer herenigd bij Marvilde: ‘Samen een grote prijs halen, dat is iets wat we nog wel willen bereiken’

Aan tafel vertellen Frank Weijers en zoon Sam over voetbal, al een leven lang belangrijk. Bij UNA werd de jonge Frank opgepikt door Helmond Sport. Wat volgde was een twaalf jaar durende carrière in het betaald voetbal, die de Veldhovenaar langs grote stadions en verre uithoeken van het land bracht. Via HFC Haarlem, FC Eindhoven en RBC Roosendaal beëindigde Frank zijn profcarrière weer in Helmond, waar hij bij zijn afscheidswedstrijd met zoon Sam - toen nog baby - op het veld stond.