Valkenswaard en Unitas’59 krijgen drie punten in mindering vanwege corona-afgelasting

In de regels van de voetbalbond staat dat er slechts één keer gebruik gemaakt mag worden van deze regeling. Beide ploegen deden dit al eerder. John Wijnen, de elftalleider van Valkenswaard, hoorde het nieuws toen hij donderdagavond op de club kwam. ,,Ik begrijp dat de KNVB een punt wil maken maar dit is wel heel zuur” is zijn eerste reactie. ,,De wedstrijden van onze hele selectie waren het afgelopen weekend afgelast. De KNVB moet begrijpen dat het hier carnaval is geweest, moeten we dan zieke spelers opstellen? vraagt hij zich hardop af.

Het was de tweede keer dat Unitas’59 dit jaar een duel liet afgelasten vanwege coronabesmettingen in de selectie. Voorzitter Herman Matheij van Unitas’59 laat weten dat de Woenselse derdeklasser in beroep gaat tegen de straf van de KNVB. ,,We gaan een verweerschrift indienen, want dit is een belachelijke straf. De competitieleider was onvermurwbaar, de KNVB blijkt weer eens een onbuigzaam instituut.”