Valkenswaard ongeslagen aan kop na vierde zege; eerste winstpartij voor Hoogeloon

TWEEDE KLASSE EValkenswaard is na vier speeldagen de enige ploeg die nog foutloos is. Zelf versloeg het Rood Wit V en zag het SHH en Mierlo-Hout verliezen. Brabantia won in een spektakelstuk en Oirschot Vooruit is eindelijk van de hatelijke nul af na een remise bij MVC’19. Hoogeloon boekte de eerste overwinning ooit in de tweede klasse.

RPC - Mierlo-Hout 2-1. Een totale off-day was het voor Mierlo-Hout op bezoek bij RPC. Na een zwak eerste kwartier kregen de bezoekers een beetje grip op de wedstrijd. Dit leidde tot de openingstreffer van Thom Meeuwsen kort voor rust. Direct van de aftrap kwam RPC dankzij Sander Tax op gelijke hoogte. In de tweede helft werd het spel van Mierlo-Hout er niet beter op en zakte het door de ondergrens. Emiel van der Steen schonk RPC na iets meer dan een uur spelen de overwinning.

Valkenswaard - Rood-Wit V 3-1. Ook na vier speeldagen is Valkenswaard nog foutloos en is Rood Wit V nog puntloos. In een eerste helft waarin de thuisploeg sterker was zorgden Jordi van Meurs en Chris Trouwborst voor een 2-0 stand halverwege. Rood-Wit V startte goed aan de tweede helft en kreeg uitzicht op een goed resultaat toen Thom Mandigers de aansluitingstreffer maakte, 2-1. De bezoekers drongen aan en Miro Ioannidis moest aan de noodrem trekken, waardoor Valkenswaard in de slotfase met tien man verder moest. Sem van Ham maakte diep in blessuretijd aan alle onzekerheid een einde door de derde Valkenswaardse treffer te scoren.

Hoogeloon - SHH 3-1. De bezoekers hadden voorafgaand aan de wedstrijd nog geen puntverlies geleden en voor Hoogeloon was het nog altijd wachten op de eerste overwinning ooit in de tweede klasse. De thuisploeg kwam na mistasten van de doelman van SHH via Tom Michielse op voorsprong, 1-0. Op het half uur werd de score verdubbeld dankzij een treffer van Hans van der Heijden, 2-0. In de tweede helft kregen de bezoekers twee rode kaarten en schreef Hoogeloon geschiedenis door te winnen. De 3-1 kwam op naam van Rob Zanders, SHH scoorde in de slotfase de eretreffer.

MVC’19 - Oirschot Vooruit 2-2. Dankzij een goede tweede helft heeft Oirschot Vooruit het eerste punt van dit seizoen gepakt op bezoek bij MVC’19 in Maasbree. In de eerste helft was de thuisploeg sterker en ging het terecht met een voorsprong aan de thee. Tim Neggers kopte aan het begin van de tweede helft de gelijkmaker binnen. Echter kon de achtervolging twee minuten later weer opnieuw beginnen nadat de thuisploeg wederom op voorsprong kwam. Uiteindelijk behaalde Oirschot een gelijkspel, Fons Meeuwis schoot acht minuten voor tijd de eindstand tegen de touwen.

Veritas - Brabantia 3-4. Na negentig knotsgekke minuten stapte Brabantia als winnaar van het veld. Tarik Ouzalah opende al vroeg in de wedstrijd de score voor de bezoekers waarna de thuisploeg langszij kwam. Luuk Bouman schoot niet veel later Brabantia wederom op voorsprong, maar nog voor de thee werd het weer gelijk. In de tweede helft zorgden nogmaals Bouman en Ryley de Jong voor een comfortabele voorsprong, 2-4. Veritas kwam weer terug in de wedstrijd, waarna de slotfase hectisch was, maar de Eindhovenaren er met de overwinning van doorgingen

NWC - De Valk 0-2. Luc Nouwen werd met twee treffers de matchwinner voor De Valk op bezoek bij NWC. De bezoekers domineerden de eerste helft en al binnen een kwartier kregen ze drie goede mogelijkheden, maar verzuimden afstand te nemen. De openingstreffer viel halverwege de eerste helft via Nouwen. In de tweede helft verdubbelde hij op fraaie wijze de voorsprong voor de bezoekers. Mark Bosch moest na een uur spelen met rood het veld verlaten, waardoor NWC met tien man voor een onmogelijke opgave stond. Toch kreeg het nog een kansje toen Jeroen van Deursen vrij voor keeper Dennis Verhoeven kwam, deze schoffelde hem onderuit maar kreeg slechts geel. In de stand kwam geen verandering meer.