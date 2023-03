Van Boekel-dynastie neemt na ruim twintig jaar afscheid bij UNA

Het begon allemaal in 2002 toen de oudste van de drie Mark (37) zijn debuut maakte in het eerste van UNA. De minst getalenteerde met de grootste werklust. Toen meldde de jongste van het drietal broers Niek zich op zestienjarige leeftijd al in de basis van de geel-zwarten. De meest getalenteerde en in een lange reeks van jaren de spil waar UNA om draaide.

Met de drie broers kwamen bij UNA ook de successen. Twee kampioenschappen in de hoofdklasse met daaraan gekoppeld promotie naar de topklasse, het walhalla in het amateurvoetbal. In 2015-2016 volgde promotie naar de tweede divisie. Mark was er toen al niet meer bij. Hij was in 2013 afgehaakt vanwege studie en werkomstandigheden. Inmiddels is hij afgestudeerd arts en werkzaam in een ziekenhuis in Weert.