Van de Gevel wéér goudhaantje voor UNA bij eenvoudige zege op Hollandia

Derde divisie zondagMocht iemand bij UNA op het idee komen om voor supersub Mart van de Gevel een standbeeld te gaan oprichten, vlak naast de kassa is nog plaats. Zondag was de 30-jarige spits wéér van onschatbare waarde voor de Zeelsternaren in het met 3-0 gewonnen competitieduel tegen Hollandia.

Vorige week in het bekerduel tegen DUNO (1-3 winst) schoot invaller Van de Gevel hoogstpersoonlijk zijn ploeg naar de tweede kwalificatieronde. In het eerste competitieduel tegen Hollandia begon de Nuenenaar weer op de bank en weer tekende de invallende Van de Gevel voor twee doelpunten. Tot op het moment dat Van de Gevel in de ploeg kwam zat de wedstrijd – net als vorige week – muurvast.

Beide partijen kwamen volgepropt van tactische opdrachten het veld in. Het gevolg een matte erste helft zonder hoogtepunten. UNA-coach Harrie Gommans was de eerste van de twee trainers die meteen na de pauze de tactiek omgooide en dat had direct resultaat. Mart van de Gevel draafde op voor Noël van Gerven en Thomas Horsten (ijzersterke invalbeurt) verving Tom Scheepers. Meteen kwamen Nick Tielemans en Niek van Boekel in een kansrijke positie. Echter leidde dit nog niet tot het gewenste resultaat.

In de rebound

Tien minuten na rust was het wel raak. Nick Tielemans lanceerde op de linkerflank Louisben Jagt. De linkerflankverdediger werd vervolgens onreglementair gevloerd. Vanaf elf meter werd de inzet van Mart van de Gevel in eerste instantie gekeerd door Hollandia-doelman Brian van der Werff. Van de Gevel was er vervolgens als de kippen bij om de rebound binnen te werken, 1-0.

Twaalf minuten voor tijd forceerde Teun Willems de beslissing. De snelle rechtsbuiten werd op de flank weggestuurd. Fraai schoot Willems vervolgens de bal in de lange hoek binnen, 2-0. Het slotakkoord was weer voor Mart van de Gevel. In de laatste seconde van de wedstrijd had de spits de bal voor het intikken, 3-0.

Opstelling UNA: Derix; Scheepers (46. Horsten), Anpong, Sijbers, Jagt; Van Gerven (46. Van de Gevel), N. van Boekel (80. Born), Senders; Tielemans, Boogers, Willems.