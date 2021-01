Van de Pas ook komend seizoen hoofdtrainer van SVSOS

TRAINERSCARROUSEL De Bocht’80 verlengt contract met Suat Tasci

13 januari Vijfdeklasser De Bocht ’80 heeft het contract met hoofdtrainer Suat Tasci met één jaar verlengd. Het bestuur, technische staf en selectie is tevreden over de werkwijze van Tasci. Hij is in augustus 2020 gestart bij De Bocht’80, wat al snel leidde tot een enthousiaste selectie die progressie maakte.