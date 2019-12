Van de Vijfeijken nog anderhalf seizoen aan het roer bij Mifano

Van de Vijfeijken staat al sinds oktober voor de groep bij Mifano, na het ontslag van Harold van Doorn werd hij aangesteld als interim. Dit is voor zowel Mifano als Van de Vijfeijken naar tevredenheid verlopen wat geresulteerd heeft in een contract voor nog een seizoen.

Het is voor Van de Vijfeijken zijn tweede periode bij Mifano, eerder was hij al drie seizoenen hoofdtrainer op sportpark De Hut en dwong in het seizoen 2014-2015 promotie af naar de vierde klasse F. Daarin speelt Mifano nu nog steeds en staat het dit moment op de vijfde positie.