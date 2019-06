Van den Boom en Van Turnhout verruilen Helmondia voor Rood Wit’62

Met deze transfers worden Van den Boom en Van Turnhout herenigd met Said Yahia. Yahia begint bij Rood Wit’62 aan zijn eerste klus als trainer en was in zijn tijd als speler bij Helmondia nog teamgenoot van de twee. De twee kijken er naar uit om onder hun voormalig teamgenoot te gaan spelen. ,,Ik wilde eigenlijk helemaal gaan stoppen met voetbal. Bij Helmondia was ik het plezier in het spelletje verloren”, aldus de 24-jarige van den Boom. ,,Maar na een gesprek met Said heb ik echt zin gekregen in de nieuwe start bij Rood Wit’62.” Ook van Turnhout hoopt bij Rood Wit’62 het plezier terug te vinden. ,,Ondanks dat we bij Helmondia een goed seizoen hebben gedraaid, had ik het steeds minder naar mijn zin. Uiteindelijk heb ik voor de overstap naar de Rijpel gekozen, omdat er al veel bekenden van me spelen. Ook het gesprek met Said heeft een positieve rol gespeeld.”