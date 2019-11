Van den Waardenburg klaar voor ‘Bamibal’: ‘Tegen Milheezer Boys heb je net wat meer over om aan de start te verschijnen’

,,What a time to be alive, what a time to eat a bamischijf.” Het is een greep uit het diepgaande oeuvre van de Amsterdamse rapper Donnie. Wat zou ‘Maradonnie’, zoals de artiest door zichzelf en zijn fans wordt genoemd, zich thuis voelen bij de derby aanstaande zondag tussen Milheezer Boys en Bavos. De strijd tussen de twee buren wordt namelijk al jaren in de volksmond ‘Het Bamibal’ genoemd. Een afkorting van de eerste twee letters van de dorpen Bakel en Milheeze.