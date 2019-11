Van der Schoor hervindt bij Tongelre liefde voor het voetbal: ‘Alle motivatie was weg’

Als jeugdwerker bij jongerencentrum de Uitwijk organiseert Jimmy van der Schoor de meest uiteenlopende activiteiten voor jongeren in Woensel-Zuid. Van sporten tot koken en dansen tot muziek maken. ,,Het doel is om zoveel mogelijk jeugd een actieve rol te laten hebben in de maatschappij en dat doen we aan de hand van hun passie.”