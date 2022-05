Van der Steen wil na achtien jaar RPC afzwaaien met derde schaal: ‘Het is mooi geweest’

Als alles voor RPC naar wenst verloopt en er gewonnen wordt van het al gedegradeerde Nijnsel, staat aanvoerder Joris van der Steen (35) morgen rond half vijf ’s middags met de kampioensschaal in zijn handen. ,,Mooi om daar in de afgelopen week naar toe te leven. Dat begon vorige week al een beetje, omdat als we van Budel zouden winnen de kans groot zou zijn dat we kampioen zouden worden. Maar het moet nog wel even gebeuren”, zegt Van der Steen, die dit seizoen met RPC de favorietenstatus in de derde klasse D waarmaakte.