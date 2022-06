Van Florian Ross mag de voorspoed nu komen: ‘Op het tandvlees moeten we het zien te redden’

,,Vrij weinig”, weet Brabantia-speler Florian Ross (33) van aankomend tegenstander DAW uit Schaijk. Het duel met de tweedeklasser is voor de Strijpenaren de eerste van, als er gewonnen blijft worden, drie wedstrijden in de nacompetitie waarin handhaving in de eerste klasse moet worden bewerkstelligd. ,,De trainer had afgelopen week wat informatie en daar hebben we het kort over gehad, maar we zullen toch vooral ons eigen ding moeten doen. Dat hebben we ook tegen elkaar gezegd, dat we niet ineens spastisch moeten worden of vreemde dingen moeten gaan bedenken. Dat moet het recept zijn”, zegt Ross.