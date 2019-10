Van Gestel speelt met Oirschot Vooruit pikante derby tegen Beerse Boys

Op 8 maart 2010 troffen Oirschot Vooruit en Beerse Boys elkaar voor het laatst in de competitie. Voor Job van Gestel (22) wordt het zondag een nieuwe ervaring. ,,In de jeugd van Oirschot Vooruit speelden we soms tegen Beerse Boys, in de C1 voor het laatst”, vertelt de centrale verdediger, die familiebanden met Middelbeers heeft. ,,Mijn vader komt ervandaan en hij speelde ook bij Beerse Boys. Mijn zus Janneke voetbalt daar nu in vrouwen-1 en mijn opa is supporter van de club. Hij komt ook weleens naar Oirschot om mij te zien spelen. Zondag zal hij er ook zijn. Voor wie hij dan is? Ik vermoed dat hij mij wil zien winnen.”