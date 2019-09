Van griep herstelde Van Pol schiet Gemert met hattrick naar eerste zege

FC Lienden had in de beginfase het meeste balbezit en zoals de eerste twee wedstrijden van het seizoen loerde Gemert op kansen op de omschakeling. De eerste mogelijkheid kwam voor de thuisploeg in de tweede minuut. Nog geen twee minuten later kreeg Van Pol aan de andere kant de bal in de zestien maar zijn inzet werd tot twee keer toe geblokt. Nog binnen de eerste tien minuten maakte Van Pol zijn reputatie als doelpuntenmaker alsnog waar. ,,Er kwam een voorzet van links. Die viel tussen twee verdedigers in en ik knikte hem binnen”, aldus Van Pol: 0-1.

Het doelpunt was voor Lienden het signaal om nog meer naar voren te drukken, maar het lukte de gastheren niet om te scoren. Vlak voor rust kreeg Gemert nog een kans via Joop Daniels. Na een mooie actie op de achterlijn kwam hij niet tot scoren, rust: 0-1. Na de thee ging de wedstrijd op dezelfde voet verder. Lienden drukte naar voren en creëerde in de vijftigste minuut een enorme kans. Gemert-doelman Bono Barten was geslagen, maar de Liendense inzet eindigde op de kruising. Meteen daarna liet Gemert weer een enorm snelle counter zien. De bal eindigde uiteindelijk net buiten het strafschopgebied in de voeten van Van Pol. Hij twijfelde niet en punterde de bal in de onderhoek: 0-2.

Effectieve counter