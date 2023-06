Van historische promoties tot fraaie afscheidsduels: dit was het amateurvoetbalseizoen 2022-2023

Ervaren rot Jaccy van den Enden houdt promotie­droom ELI levend: ‘Drie keer is scheeps­recht’

ELI heeft in eigen huis eenvoudig afgerekend met SES. De bezoekers uit Langeboom begonnen goed, maar zakte daarna ver terug. Via goals van Jaccy van den Enden (tweemaal), Lars Teuben en Coen Brouwers won de thuisploeg met 4-1 en staan ze in de volgende ronde van de nacompetitie.