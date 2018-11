Van Lieshout slachtoffer van eigen succes en vertrekt bij Rhode

,,Jammer dat ik moet stoppen bij Rhode, want de koek is na zes jaar nog niet op”, vertelt Van Lieshout. ,,De club en ik waren graag met elkaar verdergegaan, maar de regels van de KNVB schrijven iets anders voor. Het volgen van de trainerscursus UEFA A is nu geen optie voor mij, dat valt niet te combineren mijn werk. Daarom houdt het voor mij op bij Rhode en sta ik open voor een nieuwe uitdaging.”

Van Lieshout was voorheen selectiespeler bij Rhode en werkte daarna als hoofdtrainer bij Heeswijk, BMC en Boskant, voordat hij in 2013 op het oude nest terugkeerde. In 2016 behaalde hij met Rhode het kampioenschap in de derde klasse en vorig seizoen veroverde Rhode een niveau hoger opnieuw de titel. De ploeg staat nu zesde in de eerste klasse C. Van Lieshout: ,,Ik heb er alle vertrouwen in dat we ons handhaven. Onze ploeg vormt een sterk collectief dat moeilijk te kloppen is.”