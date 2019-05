Van Lieshout verruilt jeugdliefde Helmondia voor RKPVV

TRANSFER RKVVO-goa­lie Sven van den Oever wordt een Roadrunner

21 mei Doelman Sven van den Oever (21) van tweedeklasser RKVVO gaat in de Verenigde Staten studeren en voetballen. Hij maakt de overstap naar het Angelina College in Texas en gaat spelen voor The Roadrunners, het voetbalteam van de school.