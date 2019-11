Van Meijl scoort er op los bij Cranendonck

Alsof hij niet een een jaar is weggeweest bij FC Cranendonck. Ralph van Meijl (27) pakte na zijn uitstapje naar SV Budel de draad weer op bij de vierdeklasser en scoort er als vanouds. De spits liet het netje al zeven keer bollen, terwijl hij pas vier keer meedeed. In de overige twee wedstrijden moest Van Meijl geschorst toekijken. In het openingsduel bij Laar kreeg hij na twee goals van zijn voet bij een 1-4 voorsprong een rode prent in de slotfase. ,,Ik had nog nooit eerder rood gehad. Het was een domme kaart, bij een ongelukkige actie raakte ik een tegenstander. Ik baalde er enorm van dat ik daardoor de week erop de derby tegen Maarheeze miste.”