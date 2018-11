Van Overbeek is weer de oude bij Bladella: ‘Het vertrouwen keert terug’

Van Overbeek is de oude

Promotie mislopen en een kruisband afscheuren. Het nacompetieduel met Erp in mei 2017 kende voor Geert van Overbeek bepaald geen droomscenario. ,,We stonden achter en ik probeerde in de slotfase nog een doelpunt te maken, maar kwam ongelukkig in botsing met de keeper", blikt de Bladelnaar terug. ,,Het was pure pech. Onze fysiotherapeut Rob van Brakel zei al meteen dat het er niet goed uitzag. Een MRI-scan bevestigde twee weken later dat een kruisband was afgescheurd."