Van prof naar dorpse amateur: Van Heugten wil niet meer weg uit Neerkant

Nooit speelde Neerkant een rol van betekenis in het Nederlandse betaalde voetbal. Tot begin vorig jaar, toen Marijn van Heugten – geboren en getogen in het piepkleine dorp – in dienst van Helmond Sport zijn eerste en enige profdoelpunt maakte, thuis tegen Jong FC Utrecht (2-0 winst). Je zou denken dat hij sinds dat unicum niet meer over straat kan in het circa 2000 inwoners tellende plaatsje. ,,Nou, als we op zondagen in ’t Dorpscafe zitten, hebben mijn vrienden het liever over die rode kaart die ik in een invalbeurt pakte tegen Almere City”, vertelt Van Heugten met een grijns. ,,Ze houden me dan een beetje voor de gek. Ach, ik kan in ieder geval vertellen dat ik gescoord heb als prof. Dat is mooi voor mij en voor het dorp.”