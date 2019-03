Van Stiphout heeft met Brandevoort iets goed te maken tegen Bavos: ‘Zal er hard op gaan’

amateurvoetbal Overzicht | Gemert lijdt weer puntenver­lies en haakt voorlopig af in titel­strijd, Brabants onderonsje tussen OSS'20 en UNA gestaakt

10 maart Carnaval zit erop, dus is er weer volop voetbal in de regio. Helaas zorgde de harde wind voor een groot aantal afgelastingen. In de hoofdklasse B ging de wedstrijd tussen Gemert en UDI'19 wel gewoon door. Gemert leed, door de 0-0 eindstand, pijnlijk puntverlies en lijkt voorlopig af te haken in de titelstrijd. Het Brabantse onderonsje tussen OSS'20 en UNA werd na twintig minuten gestaakt.