Van Teeffelen na elf jaar van het toneel af bij RKPVV: ‘Het zal wel even wennen worden’

Elf jaar lang tekende Leon van Teeffelen steeds voor één seizoentje bij. Want: ,,Ik wil best bijtekenen, maar loop eerst maar het kleedlokaal in. De jongens moeten mij wel voor de groep willen”, zegt Van Teeffelen. Dat was nooit het probleem. Spelers lopen met hem weg. De trainer, 50 jaar en geboren en getogen ‘Hellemonder’, spreekt de taal van zijn spelers. Hij is één van hen. ,,Het zijn allemaal stadse jongens. Uit het Haagje of van het woonwagenkamp, die voelen zich niet overal thuis. Bij ons wel. Bij ons is iedereen welkom. Hoe of wat ze ook zijn, het maakt mij niet ‘veul’ uit. Ik kan met iedereen goed opschieten, dat is mijn kwaliteit. Dan zetten ze net een stapje extra voor je.”