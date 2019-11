Van Vark (Marvilde) is verliefd op verdedigen

‘Verdedigers worden altijd snel onderschat, ze winnen nauwelijks prijzen en vallen vaak vallen niet zo op. Daarom kon ik vroeger altijd genieten van Paolo Maldini. Hij ging voorop in de strijd en viel wel op. Hij was een echte clubman die ook nog eens overal fantastisch tussen zat. Een sierlijke speler.’ Voor Marvilde-verdediger Wouter van Vark (26) is het bijna een kunst, dat verdedigen. ,,Een spits die scoort krijgt altijd veel lof. Maar als je de nul houdt, heb je het als team goed gedaan, is het beeld. Van een mooie tackle komt nooit een filmpje online, dat vinden de mensen vanzelfsprekend.”