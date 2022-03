Van Zutphen ruilt na dit seizoen Gemert in voor Erp

TRANSFER Richard van Malten stapt van Geldrop over naar RKGSV: ‘Ambitieuze club en lekker dicht bij huis’

Vierdeklasser RKGSV kan volgend seizoen beschikken over Richard van Malten. De ervaren 31-jarige verdediger uit Nuenen speelt nu nog in de eerste klasse bij Geldrop en gaat met trainer Pierre van den Eeden mee naar de Gerwense club. Begin maart had Van Malten al bij Geldrop aangegeven na drie jaar te gaan vertrekken.

26 maart