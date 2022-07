Veel verbazing over competitie-indelingen in de regio: ‘Het had allemaal logischer gekund’

NACOMPETITIE EERSTE KLASSE Someren wint de finale en promoveert naar de eerste klasse

In een bloedstollende wedstrijd tegen Sportclub’25 heeft Someren promotie afgedwongen naar de eerste klasse. In Stein was het team van trainer Tim van Seggelen zonder groots te spelen oppermachtig. Nick de Louw werd met een rake kopbal matchwinner: 1-0.

19 juni