Veldhovenaar Jansen ziet Belgisch avontuur alweer eindigen: ‘Nu lekker met UNA 3 meetrainen’

,,Ik had het niet naar mijn zin in België”, aldus de spits. ,,Achteraf gezien ben ik daar gewoon niet het type speler voor. Toen ik eenmaal in België mee ging trainen was het lastig om te combineren met mijn drukke gezinsleven.”

De Veldhovense puntspeler debuteerde in het seizoen 2010-2011 in het eerste elftal van UNA. In het seizoen 2015-2016 kwam hij voor Nuenen uit en daarna voetbalde hij twee jaar bij Gemert. In 2018 begon Jansen aan zijn eerste Belgische avontuur bij Branddonk. Jansen kwam in 2019 naar Geldrop en maakte in zijn eerste seizoen bij de groen-witten vijftien doelpunten. ,,Ik ga nu lekker met UNA 3 meetrainen en zie dan wel verder.”