Veldhovense spits Jelle Schijvenaars zet er in België een punt achter: ‘Het is goed geweest zo’

Schijvenaars sloot vorige zomer aan Helson, nadat hij vanaf november 2019 uit de roulatie was geweest door een kruisbandblessure die hij destijds als speler bij UNA opliep. Schijvenaars: ,,Ik wilde na mijn kruisbandblessure goed herstellen om nog een keer in België te gaan voetballen. Dat is gelukt, we hebben een redelijk goed seizoen gedraaid waarin ik fit ben gebleven en de meeste wedstrijden heb gespeeld. Het is nu goed geweest zo. Ik had er misschien nog een jaar aan vast kunnen plakken, maar uiteindelijk voelt dit als het juiste moment om te stoppen. Na 30 jaar fanatiek voetballen kijk ik uit naar het wegvallen van alle verplichtingen en de extra tijd die ontstaat voor mijn gezin. Sportief zal ik altijd wel blijven, zo kijk ik er naar uit om mijn tennisrackets weer uit de kast te halen.”

Schijvenaars voetbalde in de jeugd bij RKVVO, FC Eindhoven en PSV. Daarna kwam de aanvaller uit voor KVSK United, FC Eindhoven en EVV Echt. In 2012 begon Schijvenaars aan zijn eerste periode bij UNA. Daar kroonde hij zich in zijn eerste seizoen tot topschutter in de hoofdklasse met 21 doelpunten. De spits vertrok in 2014 naar Witgoor Sport en speelde vanaf januari 2016 een half seizoen bij OJC Rosmalen. Na twee jaar voor KFC Turnhout te zijn uitgekomen, keerde Schijvenaars in 2018 terug bij UNA. Hij werd vervolgens in de derde divisie topscorer bij UNA met vijftien goals.