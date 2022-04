Venray ‘maatje te groot’ voor Geldrop; Doelpuntenfestijn bij Heeze

EERSTE KLASSE DGeldrop moest zijn meerdere erkennen in koploper Venray. Bij Heeze vielen zes treffers en eindigde de wedstrijd toch in een gelijkspel.

Venlosche Boys - ZSV 3-1.

ZSV moest het stellen zonder een aantal vaste waarden en incasseerde in minuut achttien, kort na een grote kans voor Venlosche Boys, de eerste tegengoal, 1-0. Na 36 minuten voetballen kwamen de Zeilbergers langszij. Het was Thijs Meulendijks die namens de bezoekende partij een misverstand bij de thuisploeg afstrafte, de doelman omspeelde en scoorde, 1-1. Pal voor de pauze keek ZSV opnieuw tegen een achterstand aan, 2-1. Doelman Leon Thijs moest na rust al zijn kunnen aanspreken om ZSV in de wedstrijd te houden, maar in minuut 79 was de goalie kansloos bij de 3-1 van Venlosche Boys.

Venray - Geldrop 3-0.

In de eerste helft was Geldrop dichtbij de 0-1 tegen koploper Venray, maar een inzet van Wouter Verstraaten werd van de doellijn gehaald. ,,Als die bal zit, dan loopt het misschien anders”, stelt trainer Pierre van den Eeden. ,,Maar over de gehele wedstrijd gezien, denk ik dat Venray een maatje te groot was voor ons. Het is geen schande daar te verliezen.” Geldrop trad met een defensieve instelling aan, gaf weinig kansen weg, maar kreeg wat ongelukkig toch de 1-0 tegen voor de thee. Van den Eeden: ,,Dan moet je aanvallen tegen Venray en meteen na rust pakten ze ons in de omschakeling.” Na de 2-0 viel Geldrop aan en er waren mogelijkheden voor Stijn Lanen en Gideon Pieschel, maar het was de lijstaanvoerder dat nog eens doel trof: 3-0.

SSS’18 - Deurne 1-0.

Duur puntenverlies voor Deurne, dat na twee zeges op rij gevloerd werd door laagvlieger SSS’18. Lang stond het 0-0 en pas in de blessuretijd van de wedstrijd sloeg de thuisploeg uit Overloon toe. Ser van Es nam het enige doelpunt voor zijn rekening: 1-0. Door de nederlaag zakte Deurne een plaatsje, naar de vijfde stek. De ploeg van trainer Frank Teeuwen heeft negen punten minder dan koploper Venray, maar ook één wedstrijd minder gespeeld.

Heeze - Susteren 3-3.

Heeze, de huidige nummer zes op de ranglijst, deelde de punten met Susteren, de nummer zeven. De Heezernaren toonden veerkracht door in de tweede helft van een 1-3 achterstand terug te komen tot 3-3. De thuisploeg kreeg de eerste grote kans en kwam in de 22ste minuut op voorsprong via Gijs Moerenhout, op aangeven van Tom Derkx. Net voor rust maakte Susteren gelijk en de gasten kwamen vervolgens duidelijk scherper uit de kleedkamer. Binnen acht minuten na de pauze stond het al 1-3. Heeze schakelde daarna weer een tandje bij, trok ten aanval en op het uur scoorde Jeroen van Seggelen de 2-3. Vier minuten later zorgde Gijs Moerenhout met zijn tweede van de middag voor de 3-3. De druk op het Susterense doel nam in het laatste kwart toe, de aanvallen volgden elkaar in rap tempo op. Bij een aanval van Heeze leek een afstandsschot de doellijn via de lat te passeren, maar de scheidsrechter zag het anders: 3-3.