Verberne verrast bewust bij Brabantia: ‘Voor mijn ontwikkeling als hoofdtrainer is dit goed’

Na zijn recente vertrek bij FC Eindhoven, waar hij vijf jaar assistent-trainer was, werd de naam van Maurice Verberne her en der in de eerste divisie genoemd. Even leek er zelfs een eredivisie-avontuur in te zitten voor de man uit Beek en Donk. Een instructief gesprek stond al op de planning. ,,Ik was helemaal in mijn nopjes", blikt Verberne terug. Maar uiteindelijk ging het feestje niet door, vanwege redenen die buiten zijn macht liggen. ,,Dat was wel een teleurstelling. De afgelopen periode besefte ik steeds meer: mijn passie ligt bij het dagelijks bezig zijn met voetballers."