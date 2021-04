Verberne wil roemrucht Nuenen zijn glans teruggeven: ‘Winnen hoort bij deze club, bij het aanzien’

Spits Jeroen van de Kerkhof stopt bij Marvilde en wil weer hoofdtrai­ner worden

25 maart Jeroen van de Kerkhof (39) gaat Marvilde verlaten. Hij ging vorige zomer bij de Veldhovense tweedeklasser aan de slag als stagiair in de rol van assistent-trainer en maakte er ook succesvol zijn rentree als spits. Hij scoorde voor Marvilde drie keer in de districtsbeker en twee keer in de competitie, waaronder tegen zijn oude club Someren.