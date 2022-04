Verdediger Ritchie-Sam Anpong zet er na voortijdig vertrek bij FC Eindhoven AV een punt achter: ‘Het is mooi geweest’

Vorige zomer verruilde Anpong UNA voor het ambitieuze FC Eindhoven AV, maar die overstap pakte niet goed uit. Hij startte er vijf keer in de basis en begon zeven keer op de bank. Op 17 maart stond Anpong uit tegen Brabantia voor het laatst op het wedstrijdformulier, als reserve. Tot een invalbeurt kwam het niet meer. Hij hield het daarna voor gezien bij de blauwwitten. ,,FC Eindhoven AV bleek uiteindelijk op alle gebieden echt een verkeerde keuze van mij, niets was wat het leek. Gelukkig is me dat na al die jaren nu pas overkomen. Het is nu mooi geweest, ik stop met voetballen”, vertelt Anpong.