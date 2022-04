Verhoeven scoort wereldgoal voor Maarheeze; Neerkandia beslist duel met Reuver in acht minuten

Vierde klasse D

FC Oda - Maarheeze 0-1.

De enige treffer in de wedstrijd was ook het absolute hoogtepunt. Remy Verhoeven streepte de bal na twintig minuten snoeihard in de kruising. ,,Na die goal vergaten we de 0-2 te maken en kreeg ODA wat kansjes om gelijk te komen”, volgens Maarheeze-trainer Erik Schaeken, maar doelman Jarno Nijssen stond zijn mannetje en hield het doel van Maarheeze schoon. In de tweede helft bleven de netten stilhangen, eindstand: 0-1.

DFO’20 - FC Cranendonck 0-1.

,,Een groot compliment aan mijn ploeg", aldus een tevreden FC Cranendonck-coach Ronny Everaerts. ,,We hebben nog steeds een aantal afwezigen en met een veredeld team halen we toch de overwinning binnen.” Na iets meer dan een halfuur kwam DFO'20 met tien man te staan. De laatste man haalde een doorgebroken speler neer en kreeg rood. De penalty die daaropvolgende werd gemist Nory Swanen. In de tweede helft werd jeugdspeler Tijn Adams de grote man door de enige treffer binnen te tikken. ,,In de slotfase hebben we voor de controle gekozen. Door het flink aantal pijntjes in de ploeg en hebben we de wedstrijd uitgespeeld", verklaarde Everaerts.

Vierde Klasse E

Neerkandia - Reuver 4-0.

Slechts acht minuten hadden de mannen van oefenmeester Nelis Luijten nodig om Reuver over de knie te leggen. ,,We begonnen heel overrompelend. Rens Martens, Jonathan van Bussel en nogmaals Rens scoorde.” Na de 3-0 kreeg Reuver wat kansen om terug te komen in de wedstrijd, maar verzuimde te scoren. Vlak voor rust viel de laatste treffer van de middag. Martens maakte zijn hattrick compleet. ,,De tweede helft hebben de wedstrijd goed uitgespeeld. Het was eigenlijk maar raar dat we niet meer hebben gescoord”, aldus Luijten.