Verkuyl moet de defensie van Nuenen weer stutten: ‘Ik ben al lang blij als we er in blijven’

Best Vooruit zwaait clubicoon Xander Scheepens uit met afscheids­wed­strijd

25 augustus Bij Best Vooruit is zondag 29 augustus een afscheidswedstrijd voor Xander Scheepens. De 36-jarige middenvelder zette deze zomer een punt achter zijn voetbalcarrière na zestien jaar in het eerste elftal van Best Vooruit te hebben gevoetbald. Hij speelde meer dan 400 wedstrijden voor de eersteklasser. Het duel op sportpark De Leemkuilen in Best met spelers van de huidige selectie van Best Vooruit en oud-teamgenoten van Scheepens begint om 15.00 uur.