‘Verloren zoon’ Sidney Gakpo terug bij RPC: ‘Cody en ik praten al ons hele leven samen over voetbal’

Het avontuur van degradant RPC in de derde klasse begon afgelopen zondag op bezoek bij Bladella (2-1 verlies) zonder Sidney Gakpo in de basis. ,,Dat ging over secondes, maar de trainer had van tevoren gezegd dat wie er te laat was niet zou spelen. Ik vond zelf dat ik op tijd was, maar Ruud is strikt en dit is de regel."