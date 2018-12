Vermeer wil met De Valk de ban breken tegen oude club Geldrop

Thuis tegen hoogvlieger ZSV leek De Valk zondag de ban te breken. Met een bekeken schot in de verre hoek opende Vermeer in de 70ste minuut de score, waardoor De Valk voor het eerst deze competitie op voorsprong kwam. Maar twaalf minuten later viel de 1-1, waardoor De Valk na elf duels nog maar twee punten heeft. ,,Heel zuur dat de zege ons ontglipte", blikt Vermeer terug. ,,We speelden best aardig en gaven eigenlijk geen kans weg. We blijven tegen de eerste overwinning aanhikken. Het moet een keer meezitten."