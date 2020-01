Vermeulen terug bij De Valk na zware tijd: ‘Dan komen er tranen’

Slechts twee oefenpotjes. Langer had Joran Vermeulen niet nodig om het chagrijn van een paar frustrerende voetbaljaren van zich af te spelen. Het begon met een hattrick tegen derdeklasser RKSVO uit Ospel(8-2 winst). En afgelopen weekend deed de aanvaller het kunstje nog eens over, maar dan tegen eersteklasser Geldrop (6-1 winst). ,,Ik was mijn plezier in het voetbal helemaal kwijt. Maar in twee weken tijd heb ik alweer een groot gedeelte teruggevonden”, grijnst Vermeulen. ,,Dat is voor mij momenteel het allerbelangrijkste.”