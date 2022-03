Verrassende nederlaag voor Neerkandia; Milheezer Boys klopt Lierop

VIERDE KLASSE E + F ZUID IIOp bezoek bij middenmoter GFC’33 uit Grubbevorst leed koploper Neerkandia een verrassende 2-1 nederlaag. Milheezer Boys was in een spannende pot net te sterk voor Lierop.

4E (Zuid 2)

GFC’93 - Neerkandia 2-1.

Halverwege de eerste helft kwam de thuisploeg op voorsprong. In de tweede helft was Neerkandia beter, maar liep het in een counter tegen de 2-0 aan. Na de aansluitingstreffer van Marijn van Heugten kregen de bezoekers kansen op de gelijkmaker, maar deze viel niet.

4F (Zuid 2)

Milheezer Boys - Lierop 2-1.

Het was al vanaf het begin duidelijk: Milheezer Boys zou vaak de aanval zoeken. De eerste grote kans was voor spits Rob Keunen. Hij kwam naar binnen, maar schoot op goalie Han Maas. Deze twee spelers zouden nog vaker tegenover elkaar staan, zoals in de 22ste minuut. Keunen kreeg de bal van Van de Vrande, maar kon de Lieropse sluitpost niet passeren. Drie minuten later schoot de aanvaller opnieuw op de keeper, ditmaal op z’n been. De goal die moest komen, viel. Na een halfuur spelen schoot Twan Nooijen de bal in de diepte naar Niels Peters en hij schoof de bal door de benen van Maas: 1-0. Milheeze gaf weinig weg en wilde meer. Uiteindelijk viel in de blessuretijd de 2-0. Nooijen gaf de bal op de opkomende back Mark Scheepers en hij scoorde.

Lierop kwam anders uit de kleedkamer. De uitploeg zette meteen druk. Er kwam verschillende kansen, maar er ging geen bal in. Vanuit verschillende counters probeerde Milheeze de wedstrijd in het slot te gooien. Dat gebeurde niet. In de 87ste maakte Lierop de aansluitingstreffer via Hidde Maas, maar de goal bleek te laat te komen. De slotminuten waren spannend en uiteindelijk hield Milheezer Boys stand.