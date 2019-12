Vervloet, bouwsteen in Best: ‘Dat kost tijd, maar het is een leuke uitdaging’

Het contrast met tweeënhalf jaar geleden is groot. Was Wilhelmina Boys destijds met onder anderen topschutter Ruben Rodrigues (nu FC Den Bosch) in de gelederen overduidelijk de sterkste in de derde klasse, nu staat de club in die afdeling elfde en is lijfsbehoud het devies. Alleen middenvelder Stef Vervloet (24) is nog over van de kampioensploeg en hij weet zich als aanvoerder omringd door talenten uit de eigen kweek.