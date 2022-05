Vessem voorkomt titel Bergeijk en houdt voor zestiende keer de nul

RKDSV - Vessem 0-1.

In de eerste helft was Vessem de gevaarlijke ploeg met een kopbal van Jaap van Diessen op de paal. Na rust kwam de huifkar met het kampioensteam van Vessem 2 voorbij rijden. Merijn van Ham van Vessem trakteerde de jongens op het eerste doelpunt. Vanaf links schoot Van Ham de enige treffer van de wedstrijd in de verre hoek. 0- 1.

Spoordonkse Boys - Steensel 3-1.

Spoordonkse Boys domineerde voor rust. In de tiende minuut was een afstandsschot van Jasper van Agt goed voor de 1-0. Zeven minuten voor rust tikte Sjoerd van Ham de bal uit een scrimmage tegen de touwen: 2-0. De mooiste kwam op naam van Stan van Kroonenburg Vanaf de rechterkant kwam hij naar binnen en schoot met links de 3-0 in de verre hoek. Halverwege de tweede helft scoorde Twan Bierens de eretreffer voor Steensel, 3-1.

Riethoven - SDO’39 1-0.

Riethoven boekte op basis van het betere spel na rust een 1-0 overwinning op SDO’39. Voor rust werd er niet gescoord. Tien minuten voor tijd eindigde een kopbal van Riethoven-verdediger Stan Vlassak tegen de lat. Uiteindelijk viel twee minuten voor tijd de enige treffer. Die kwam op naam van Joey van Otten, 1-0.

De Weebosch - Hulsel 2-2.

Tom Roest opende na vijf minuten de score voor de bezoekers. Een kwartier na rust maakte Nick van Poppel gelijk, 1-1. Vijf minuten voor tijd leek De Weebosch het duel te beslissen via een gave treffer van Jeroen Mattheeuwse, 2-1. De 2-2 gelijkmaker kwam er alsnog en kwam op naam van Chiel Vermeulen.

De Raven - HMVV 0-2.

De rust ging in met een 0-0 stand. Na de pauze drukten de bezoekers in een leuk duel van beide kanten door. Tien minuten voor tijd werd HMVV-spits Ron Jansen gevloerd. Pieter Michelbrink schoot vanaf elf meter de 0-1 binnen. In de slotminuut was het Sven Spooren die met een intikkertje voor de verdiende 0-2 zorgde.

ZSC - Waalre 0-2.

Waalre besliste de wedstrijd voor de rust en behaalde hierdoor de broodnodige punten om in de onderste regionen weg te komen. Voor rust was er nog iets te beleven. Na een kwartier werd een vrije trap van Olav Kuijlaars door Waalre-doelman Bastiaan Bremer net via de paal uit de hoek getikt. Vier minuten voor rust was het raak. Op links kreeg Kees Uithoven de bal bij het uitverdedigen in de voet geschoven en haalde verwoestend uit in de lange hoek, 0-1. Ook in 43e minuut weer een grote kans voor Waalre, maar nu kon ZSC-keeper Thijs Houbraken nog met de voet keren. Op slag van rust was hij echter kansloos Een goed genomen corner werd door weer Kees Uithoven snoeihard binnengekopt: 0-2.