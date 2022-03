Vessem wint in topper van Steensel; Spoordonkse Boys boekt riante zege op hekkensluiter Hulsel

VIERDE KLASSE E ZUID IDe topper tussen nummer twee Steensel en nummer drie Vessem is in een 0-5 overwinning voor Vessem geëindigd. Spoordonkse Boys won voor de vijfde maal op rij.

Steensel - Vessem 0-5.

Vessem doet uitstekende zaken in de strijd om de bovenste plaatsen. Door de overwinning komt het team van trainer Richard van de Kerkhof tot op één punt van de nummer twee.

De wedstrijd begon later, omdat de oorspronkelijke scheidsrechter afwezig was. Nadat een vervanger was geregeld, volgde de aftrap dertig minuten later dan gepland. Na een kwartier spelen was het eerste gevaar in de wedstrijd van Thomas Maas. Maas kwam goed op en vond met een steekpass Jaap van Diessen. Van Diessen schoot beheerst in de hoek, 0-1. Acht minuten later was daar de 0-2, nadat Roel Sterken zijn vrije trap om de muur heen in de linkerhoek zag verdwijnen. Een aantal minuten later zorgde Merijn van Ham voor de 0-3. Via een penalty breidde Van Diessen de score uit naar 0-4, zijn tweede van de avond. Een hattrick van diezelfde Van Diessen zorgde voor het slotakkoord: met een hoge bal en zijn derde van de avond bepaalde hij de einstand op 0-5.

De Weebosch - De Raven 1-3.

Een wedstrijd zoals een derby die betaamt. De bezoekers pakten de punten, het werd 1-3. ,,Het was een echte derby, met strijd aan beide kanten”, stelt de winnende trainer Waldo van den Besselaar. Zijn ploeg begon dominant, wat al gauw tot een 0-2 voorsprong leidde. Doelpuntenmakers Hein Hoeks en Sam Borrenbergs scoorden behendig, al had De Weebosch-keeper daadkrachtiger kunnen ingrijpen. ,,Ik vond ons niet zo goed spelen in de eerste helft, we verloren veel duels”, vindt De Weebosch-trainer Nick Smits. Toch kwam het elftal van Smits beter in de wedstrijd nadat het van tactiek wisselde. Het kreeg meer grip op de wedstrijd, en Luc Hoeks zorgde met een snel genomen vrije trap voor de aansluitingstreffer. Een bal die hoog in de bovenhoek eindigde. Het leidde tot nog meer strijd aan beide kanten. ,,Iets wat wij niet wilden met onze minimale voorsprong”, zei de trainer van De Raven daarover. Pas na de 1-3, net voor tijd, verdween die ongerustheid. Een vrije trap buiten de zestien werd in de kruising gejaagd door Niels Peeters.

Hulsel - Spoordonkse Boys 0-6.

Spoordonkse Boys zet de goede reeks voort. Het elftal boekte bij Hulsel de vijfde overwinning op rij. Het is 0-6 geworden. De overwinning betekent ook de vijfde wedstrijd op rij zonder tegendoelpunten voor de ploeg van Coen Vos. ,,Complimenten voor de achterlinie en natuurlijk voor onze keeper Menno Kuulkers”, zegt hij daarover. Voor Hulsel is het de derde 0-6 nederlaag op rij, maar trainer Wim Hoeben blijft positief: ,,We kwamen tekort, maar toch ben ik super trots op het team.”

Het was een wedstrijd die door beide elftallen totaal anders werd benaderd. Spoordonkse Boys doet bovenin mee. Hulsel daarentegen bezet de laatste plek. En dat verschil was terug te zien in de wedstrijd. De bezoekers uit Spoordonk hadden de overhand, en kwam na 10 minuten op een 0-1 voorsprong door Luc Roelfs. Hulsel werd teruggedrongen tot de eigen zestien, maar Spoordonk liet het na om de score vroegtijdig uit te breiden. Het duurde daarom even voordat het overwicht zich verder in de score liet uitdrukken. Drie minuten voor het rustsignaal was daar dan alsnog de verdubbeling, ditmaal via Sjoerd van Ham. Twee minuten later kreeg Spoordonk de mogelijkheid om de score verder uit te breiden. Nadat Roelfs werd gevloerd in het zestienmetergebied, ging de bal op de stip. Roel van Nunen bleef kalm en zorgde zo voor een 0-3 ruststand.

Hulsel kwam georganiseerder uit de pauze, maar het kon de 0-4 niet voorkomen. Wederom vond Van Nunen het net. Het bleek echter niet genoeg. Even later legde hij ook nog de 0-5 in het net, en iets voor tijd bepaalde hij de eindstand op 0-6. Met vier doelpunten was Van Nunen, binnenkort vader, van grote waarde voor zijn team.

,,Hulsel was gedreven, maar we komen tekort tegen zulke ploegen. Spoordonkse Boys hoort bovenin mee te draaien”, vindt Hulsel-trainer Wim Hoeben. Dat is ook de ambitie van Spoordonk: ,,We willen deze goede lijn voortzetten”, besluit trainer Coen Vos.

Voor Spoordonkse Boys zal die wens moeilijker in te willigen zijn dan vanavond. Komende zondag komt koploper Bergeijk op bezoek. Een topper, die voor beide teams van belang is. Op hetzelfde moment probeert Hulsel de negatieve reeks te doorbreken tegen nummer zeven Tuldania.

ZSC - Tuldania 1-1.

ZSC en Tuldania delen de punten. Op sportpark De Koolakkers in Westerhoven werd het 1-1. ,,Een levendige wedstrijd met twee teams die vol de aanval zochten”, vat ZSC-trainer Harry van Poppel samen. ,,Het was boeiend om naar te kijken, met kansen over en weer.” Na een kwartier spelen kwam Tuldania op een 0-1 voorsprong door een doelpunt van Rien van de Wouw. Al gauw werd de stand gelijkgetrokken door de thuisploeg, na een goal van verdediger Gijs van Beek. Van Poppel is tevreden over de wedstrijd. En niet alleen dat, ook de scheidsrechter van dienst deed het uitstekend volgens de trainer. ,,We hadden een uitstekende scheidsrechter die de wedstrijd goed aanvoelde”, besluit Van Poppel.