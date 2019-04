Vier doelpunten Johan van Lierop helpen RKPVV aan eerste plek

INHAALDUELS AMATEURVOETBALDankzij vier doelpunten van Johan van Lierop won RKPVV met 2-4 van Mariahout. Omdat Stiphout Vooruit gelijkspeelde, zijn de Helmonders nu alleen koploper in de vierde klasse F (Zuid 2). In de derde klasse C kwam Liessel niet verder dan 1-1. Hierdoor kan, als alle andere uitslagen NWC goedgezind zijn, NWC zondag al kampioen worden.

Derde klasse C

IVO – Liessel 1-1.

Liessel begon sterk aan de wedstrijd en kwam in de openingsfase op voorsprong toen Luuk Engels een rebound na een knappe individuele actie van Tijn Joosten verzilverde. De bezoekers leken door te drukken en een tweede treffer hing in de lucht maar deze bleef uit. IVO kwam halverwege de eerste helft tegen de verhouding in op gelijke hoogte toen Tijn Joosten op uiterst ongelukkige wijze de bal achter zijn eigen doelman tikte. In de tweede helft kregen beide teams een grote mogelijkheid: Hein van Kemenade schoot een vrije trap namens Liessel op de lat, de thuisploeg raakte ook nog de lat maar gescoord werd er niet meer.

Helden – SC Helmondia 2-1.

Op bezoek bij vv Helden heeft SC Helmondia een onnodige nederlaag geleden. De ploeg van Juan Bonilla was beter en kreeg veel kansen maar kwam vijf minuten voor rust op achterstand. De tweede helft was vijf minuten bezig toen de 2-0 op het scorebord kwam. Helmondia gaf niet op en kreeg veel mogelijkheden om te scoren. Met nog een half uur op de klok scoorde Kadir Budaklier de aansluitingstreffer. Een slotoffensief leverde echter niet het gewenste punt op voor de Helmonders.

Derde klasse D (Zuid 2)

Nooit Gedacht – Handel 1-1.

Handel kwam vanavond in Geffen niet verder dan een gelijkspel tegen Nooit Gedacht. De eerste helft waren de bezoekers van trainer Tom Jacobs de bovenliggende partij. Dit werd uiteindelijk beloond door Jeff Rijksen die de Handelnaren op een voorsprong schoot: 0-1. Vlak voor de rust wist Nooit Gedacht de score echter gelijk te trekken, toen er een kopbal tussen twee spelers door in het doel belandde. Na de rust kregen zowel Handel en Nooit Gedacht een aantal kansen, maar doelpunten vielen er niet meer.

Vierde klasse E

FC Cranendonck - Maarheeze 0-1.

Er moesten nog vijf minuten uitgespeeld worden en die leverden niks meer op. De derby in Soerendonk werd op 24 februari in de slotfase bij een 0-1 stand afgebroken door een kuitblessure van de scheidsrechter. Toen stonden er nog negentien spelers op het veld, na twee rode kaarten voor FC Cranendonck en eentje voor Maarheeze. Koen Wilbers maakte in de 22ste minuut de 0-1 voor Maarheeze en dat bleek na het afwerken van de vijf resterende minuten de winnende goal.

ONDO – FC ODA 4-1.

Al in de achtste minuut was het raak toen Joost Berkers scoorde. De ploeg van Mark Lommen was heer en meester en kwam na iets meer dan een half uur op 2-0 via Stan Berkers. In de tweede helft scoorde Rudi Nijssen in een tijdsbestek van twee minuten twee keer: eerst profiteerde hij van mistasten van de doelman van FC ODA en een minuut later verzilverde hij een strafschop. Met nog twintig minuten op de klok deden de bezoekers uit Weert iets terug en werd de eindstand bepaald op 4-1.

RKSVO - DOSL 2-1.

Na een 1-0 ruststand bracht Ruben van Meijl DOSL in de 55ste minuut op gelijke hoogte. Door een doelpunt in de 89ste minuut trok RKSVO alsnog aan het langste eind.



RKMSV - Neerkandia 0-1.

De eerste helft ging de wedstrijd tussen RKMSV en Neerkandia gelijk op. Al vroeg kreeg Max van Horen zijn eerste gele kaart, om na een halfuur zijn tweede te ontvangen, waardoor Neerkandia de wedstrijd met tien man moest afmaken. Toch kwamen de mannen van trainer Marty Heijmans sterk uit de kleedkamer. Na 75 minuten kwam Neerkandia met tien man zelfs op voorsprong toen Willem Pijnenburg een afvallende bal tegen de touwen knalde: 0-1. In de slotfase speelde RKMSV alles of niets en stuurde de doelman mee naar voren. In de counter ging Jonathan van Bussel alleen op een leeg doel af. Zijn schot verdween uiteindelijk via een polletje naast het doel. Eindstand: 0-1.

Vierde klasse F

Milheezer Boys – Stiphout Vooruit 1-1.

Milheezer Boys herstelde zich knap van de nederlaag afgelopen zondag met een gelijkspel tegen titelkandidaat Stiphout Vooruit. Na tien minuten kwamen de bezoekers via Teun Welten nog op voorsprong: 0-1. Nog geen tien minuten later trok de thuisploeg de stand weer gelijk via Daan Verheijen. Na de rust gebeurde er, op een paar mogelijkheden uit de omschakeling na, vrij weinig meer en deelden de partijen de punten.

ASV ’33 – SJVV 1-3.

Voor de rust viel er maar één goal. Wout Munsters zette SJVV op voorsprong: 0-1. Na de rust duurde het weer lang voor er weer een doelpunt viel. Een kwartier voor tijd verdubbelde Stan Smits de voorsprong namens de bezoekers. Nog geen minuut later deed ASV iets terug via Pim van de Tillaart: 1-2. In de laatste minuut kreeg SJVV nog een hoekschop. ASV-Doelman Martijn Verbakel was het daar niet mee eens en gooide uit frustratie een bal tegen de grond aan, na een keer te hebben gestuiterd raakte de bal een speler van SJVV. Volgens de scheidsrechter was dit een bewuste actie en hij trok resoluut de rode kaart. Uit de hoekschop bepaalde Kamiel Knapen namens SJVV de eindstand op 1-3.

Mariahout – RKPVV 2-4.

Johan van Lierop was de grote man bij kampioenskandidaat RKPVV. Op bezoek bij Mariahout maakte hij alle vier de Helmondse doelpunten. De eerste tien minuten gingen gelijk op, maar daarna kreeg RKPVV de betere van het spel. Na vijftien minuten resulteerde dat in het openingsdoelpunt. PVV kreeg op ongeveer 25 meter van het doel een vrije trap die schitterend in de hoek werd gekruld door Van Lierop. Tien minuten later kregen de bezoekers weer een vrije trap van dezelfde afstand en deze was opnieuw een prooi voor Johan van Lierop: 0-2. Na de rust begon Mariahout sterk. Tim Barten scoorde snel de aansluitingstreffer: 1-2. Niet veel later wisten de Helmonders toch weer verder uit te lopen. Het was weer Johan van Lierop die het net wist te vinden: 1-3. De Thuisploeg gaf niet op en knokte zich wederom door een doelpunt van Barten terug in de wedstrijd: 2-3. Het slotakkoord was toch weer voor Van Lierop. Na een mooie combinatie met Tony van der Wijst schoot hij de 2-4 eindstand op het bord.

Vierde klasse I

NLC’03 - Boskant 0-0.

Na drie nederlagen op rij pakte Boskant weer eens een punt door gelijk te spelen bij NLC’03 in Lith. Boskant blijft op de zesde plaats staan.

Vijfde klasse E (Zuid 2)

FC De Rakt - Nederwetten 4-1.

Nederwetten kon het in Uden niet bolwerken bij FC De Rakt. Na een 1-0 ruststand kopte Willem van Rooij de gelijkmaker binnen voor Nederwetten, maar de thuisploeg liep daarna weg naar 4-1.

Vijfde klasse F

Fiducia – VIOS ’38 0-4.

De ploeg uit De Rips had niet veel in te brengen tegen titelkandidaat VIOS ’38. ,,Ze waren een paar maatjes te groot” zo gaf trainer Maikel van de Rijt na afloop eerlijk toe. Bij de rust was het pas 0-1 maar in de tweede helft kon Fiducia het niet meer bijbenen en liepen de bezoekers uit naar een ruime 0-4 overwinning.