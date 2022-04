Vier jaar na titel met Heeze kan Ivo Moerenhout ook historie schrijven met Achel: ‘De reeks die we na de jaarwisseling hebben neergezet is bizar’

,,De club heeft geen licentie aangevraagd om te mogen promoveren”, legt Moerenhout uit, die sinds 2019 zijn doelpunten voor Achel maakt. ,,Om op een hoger niveau te mogen uitkomen, moet je aan bepaalde eisen voldoen zoals over een afgescheiden vak beschikken voor de uitfans en een beloftenteam hebben. Onze voorzitter besloot daarom nog geen licentie aan te vragen, waarvan we achteraf wel spijt hebben nu we bovenaan staan, maar zal dat volgend jaar alsnog doen. Hopelijk draaien we dan weer zo’n goed seizoen.”

Boost

De keuze om dit jaar nog niet te promoveren, had geen demotiverende uitwerking. Integendeel, Achel is sinds de winterstop ongeslagen. De ploeg won elf van de twaalf duels en speelde met 1-1 gelijk tegen concurrent Schoonbeek-Beverst. Moerenhout: ,,In die topper hadden we het zwaar, maar de reeks die we na de jaarwisseling hebben neergezet is bizar. We begonnen ook goed aan de competitie, maar haalden in de laatste zeven duels voor de winterstop maar vier punten. Vervolgens herpakten we ons. De goede start van de tweede seizoenshelft gaf ons een boost, we kregen steeds meer zelfvertrouwen. Voorheen liet we de kopjes vaak hangen bij een achterstand, maar nu blijven we knokken en weten we wedstrijden telkens om te keren.”