Vijf vragen over de Regiocup: hoe nu verder met het Brabantse amateurvoetbal?

TRANSFER Jordi van Meurs van FC Eindhoven AV strijkt na zeven jaar weer bij SV Valkens­waard neer

28 maart Aanvaller Jordi van Meurs (28) van eersteklasser FC Eindhoven AV speelt vanaf volgend seizoen weer bij tweedeklasser SV Valkenswaard. Hij groeide op bij die club en speelde er ook in het eerste elftal, in het seizoen 2013-2014 voor het laatst. Van Meurs speelde zes jaar bij FC Eindhoven AV en was er steevast ploegtopscorer. In totaal maakte hij er 77 competitiegoals.